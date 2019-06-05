Модрич: переход в «Боку Хуниорс»? Через пару лет

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что из аргентинских грандов ему больше симпатична «Бока Хуниорс», нежели «Ривер Плейт».

«Я бы выбрал „Боку“, мне нравятся клубные цвета, а также стадион. „Бомбонера“ — это что-то впечатляющее. Нужно просто видеть эту атмосферу. Если бы мне пришлось делать выбор, это была бы «Бока», — приводит слова Модрича TNT Sports.

Также на вопрос журналиста о своём возможном переходе в «Боку Хуниорс» Модрич, смеясь, ответил: «Через пару лет».

В завершившемся сезоне Модрич принял участие в 46 матчах на клубном уровне. На счету 33-летнего хавбека 4 забитых мяча и 8 результативных передач. Контракт хорвата с «Реалом» рассчитан до лета следующего года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.