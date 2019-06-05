«Ростов» объявил об уходе тренера вратарей Гутеева
Тренер вратарей «Ростова» Александр Гутеев покинул команду, сообщается на официальном сайте ростовского клуба. 51-летний Гутеев входил в штаб Валерия Карпина с января 2018 года и занимался работой с вратарями основного состава команды.
«Благодарим Александра Сергеевича за работу и желаем ему всяческих успехов», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Ранее стало известно о назначении на пост генерального директора «Ростова» Вадима Рыбакова, ранее возглавлявшего инвестиционную компанию «Южный Капитан».
«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом России в минувшем сезоне стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».
Рыбаков назначен на пост генерального директора «Ростова»
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