«Ростов» объявил об уходе тренера вратарей Гутеева

Тренер вратарей «Ростова» Александр Гутеев покинул команду, сообщается на официальном сайте ростовского клуба. 51-летний Гутеев входил в штаб Валерия Карпина с января 2018 года и занимался работой с вратарями основного состава команды.



«Благодарим Александра Сергеевича за работу и желаем ему всяческих успехов», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».



Ранее стало известно о назначении на пост генерального директора «Ростова» Вадима Рыбакова, ранее возглавлявшего инвестиционную компанию «Южный Капитан».



«Ростов» занял девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом России в минувшем сезоне стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».

Рыбаков назначен на пост генерального директора «Ростова»