Карвахаль: если бы «Барса» выиграла 3 трофея, сезон для «Реала» был бы ещё хуже

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о выступлении своей команды в сезоне-2018/19.

«Это был худший сезон с тех пор, как я выступаю за первую команду. Хорошо, что он уже завершился. Возвращение Зидана стало глотком свежего воздуха, но мы не отреагировали на это должным образом. Команда продолжала выступать неровно, ситуация была сложной. Тренер принял очень смелое решение, вернувшись в команду в такой ситуации.

Если мы не выигрываем трофеи, это неудача для нас. Я бы соврал, если бы сказал иначе: если бы «Барселона» выиграла все три турнира, сезон был бы ещё хуже для нас», — приводит слова Карвахаля Marca.

Сезон-2018/19 «Реал» завершил с одним выигранным трофеем — клубным чемпионатом мира.