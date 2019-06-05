Краневиттер: взволнован, когда говорю о возможном возвращении в «Ривер Плейт»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что обязательно вернётся в родной «Ривер Плейт».

«Очень счастлив и взволнован, когда говорю о возможном возвращении в „Ривер Плейт“. В какой-то момент оно обязательно случится, уверен. Я уже был близок к возвращению в клуб. Когда это произойдёт, я вернусь туда, где был счастлив. Много лет я провёл в клубе и хорошо знаю его. Вся семья будет счастлива.

Действительно, это был не лучший для меня год. Знал, что буду играть не так много, я был близок к переезду в Испанию. Нас в «Зените» 13 легионеров, а в России действует лимит. Мы стали чемпионами, но чувства от чемпионства не такие же, когда ты играешь регулярно", — приводит слова Краневиттера TyC Sports.