Краневиттер: взволнован, когда говорю о возможном возвращении в «Ривер Плейт»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что обязательно вернётся в родной «Ривер Плейт».
«Очень счастлив и взволнован, когда говорю о возможном возвращении в „Ривер Плейт“. В какой-то момент оно обязательно случится, уверен. Я уже был близок к возвращению в клуб. Когда это произойдёт, я вернусь туда, где был счастлив. Много лет я провёл в клубе и хорошо знаю его. Вся семья будет счастлива.
Действительно, это был не лучший для меня год. Знал, что буду играть не так много, я был близок к переезду в Испанию. Нас в «Зените» 13 легионеров, а в России действует лимит. Мы стали чемпионами, но чувства от чемпионства не такие же, когда ты играешь регулярно", — приводит слова Краневиттера TyC Sports.
Краневиттер: Оздоев вписался бы в аргентинскую лигу, он сильный полузащитник
- 5 июня 2019
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