Облак: пока амбиции «Атлетико» будут совпадать с моими, я буду продолжать играть

Голкипер «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак рассказал, почему он решил продлить соглашение с мадридским клубом. Ранее словенский вратарь заключил новое соглашение с «Атлетико» до 2023 года.
«Я продлил контракт с „Атлетико“, но это ничего не меняет. Пока амбиции клуба будут совпадать с моими, я буду продолжать играть. Я остался в „Атлетико“, потому что сейчас мы имеем одинаковые амбиции. Неправильно думать, что клуб умерил свои аппетиты в связи с уходом важных игроков. Но я уверен, что „Атлетико“ сделает всё возможное, чтобы приобрести новых высококлассных футболистов», — приводит слова Облака Mundo Deportivo.
Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист принял участие в 37 матчах испанской Примеры, и в 20 встречах ворота мадридского клуба остались в неприкосновенности.
- 5 июня 2019
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