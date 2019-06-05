Месси: средний сын является фанатом «Реала»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе, который проявляют к футболу его два старших сына — Тьяго и Матео.

«Тьяго не пропускает матчи. Матео тоже любит футбол, он носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: «Я за «Ливерпуль», который выиграл у тебя. С «Валенсией» та же история: «Валенсия» выиграла, я за «Валенсию». Когда смотрим футбол вместе по телевизору, он кричит, когда забивает «Реал». Он является фанатом «Реала», — приводит слова Месси TyC Sports.

Месси и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей: старшего Тьяго, среднего Матео и младшего Чиро. Тьяго и Матео занимаются в академии «Барселоны» по специальной программе для детей сотрудников каталонского клуба.