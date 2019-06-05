Португалия — Швейцария: Роналду сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Швейцарии на матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 5 июня, на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сборная Португалии: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейро, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.



Сборная Швейцарии: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария, Джака, Фройлер, Цубер, Шакири, Сеферович.

В другом полуфинальном матче Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Англии. Игра пройдёт завтра, 6 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.