Дриусси: с такой статистикой в другом чемпионате я бы попал в состав сборной
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что у него был бы шанс выступить на Кубке Америки в составе сборной Аргентины, если бы он выступал в более сильном чемпионате и демонстрировал такую же статистику, как в сезоне-2018/19.
«Это весьма конкурентоспособный чемпионат. Но с такой статистикой в одной из лучших лиг Европы я мог бы получить место в составе сборной. На стадионе „Зенита“ очень хорошо играть зимой. Тем не менее играть зимой очень сложно, потому что температура очень низкая. Из-за этого соперники получают преимущество над нами, аргентинцами», — приводит слова Дриусси TyC Sports.
В завершившемся сезоне Дриусси сыграл 42 матча. В активе 23-летнего нападающего 13 забитых мячей и 11 результативных передач.
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