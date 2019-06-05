Дриусси: с такой статистикой в другом чемпионате я бы попал в состав сборной

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что у него был бы шанс выступить на Кубке Америки в составе сборной Аргентины, если бы он выступал в более сильном чемпионате и демонстрировал такую же статистику, как в сезоне-2018/19.

«Это весьма конкурентоспособный чемпионат. Но с такой статистикой в одной из лучших лиг Европы я мог бы получить место в составе сборной. На стадионе „Зенита“ очень хорошо играть зимой. Тем не менее играть зимой очень сложно, потому что температура очень низкая. Из-за этого соперники получают преимущество над нами, аргентинцами», — приводит слова Дриусси TyC Sports.

В завершившемся сезоне Дриусси сыграл 42 матча. В активе 23-летнего нападающего 13 забитых мячей и 11 результативных передач.