Источник: Бердыев соглашался на понижение зарплаты с € 3 млн в год до € 300 тыс.

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев был готов пойти на понижение заработной платы и продолжить работу с командой, утверждает Спорт Бизнес Online.

По информации источника, 31 мая состоялась встреча наставника казанской команды со спонсорами клуба — группой компаний «ТАИФ». 66-летний специалист сообщил, что готов пойти на понижение оклада с € 3 млн в год до € 300 тыс., несмотря на то что ранее он заявлял о желании покинуть «Рубин».

Предполагается, что изменить решение Бердыев мог ввиду того, что не получил предложений о трудоустройстве в других клубах. Кроме того, тренеру комфортно жилось в Казани, поэтому он не горел желанием менять место жительства. Наставник рассчитывал ещё на год остаться в «Рубине».