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Старридж написал прощальное письмо «Ливерпулю»

Старридж написал прощальное письмо «Ливерпулю»
Футбол / Англия 0

Нападающий Дэниел Старридж обратился с письмом к «Ливерпулю» и болельщикам клуба. Напомним, ранее мерсисайдский клуб объявил об уходе Старриджа и защитника Альберто Морено.

«Что я могу сказать… Это было дикое путешествие в этом прекрасном клубе. Мы были вместе в течение семи сезонов, а также сделали небольшой перерыв. Мы вместе пережили множество взлётов и падений, но знали, что рано или поздно придёт время расстаться. Это время наступило.

Я хочу сказать болельщикам, что люблю каждого из вас. Вы любили меня и принимали с распростёртыми объятиями. Танец Старриджа стал знаменитым на „Энфилде“, и я никогда не забуду тот момент, когда впервые исполнил его перед фанатами.

Всем моим товарищам по команде, старым и новым, — спасибо за воспоминания, за розыгрыши, которые меня очень веселили. Вы сделали меня таким, какой я есть. Мы точно останемся на связи и продолжим общение. Огромное спасибо персоналу клуба, медицинскому штабу. Я очень рад, что могу поблагодарить вас лично. Все вы абсолютные легенды!

Я так счастлив, что был частью шестой победы клуба в Лиге чемпионов, потому что фанаты заслужили это за всю поддержку, которую оказывали мне и клубу в течение всего моего пребывания здесь. Желаю вам всего наилучшего в будущем и дальнейших успехов. Спасибо за воспоминания.

С любовью, Дэниел», — говорится в письме Старриджа, опубликованном на официальном сайте «Ливерпуля».

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