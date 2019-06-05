Старридж написал прощальное письмо «Ливерпулю»

Нападающий Дэниел Старридж обратился с письмом к «Ливерпулю» и болельщикам клуба. Напомним, ранее мерсисайдский клуб объявил об уходе Старриджа и защитника Альберто Морено.



«Что я могу сказать… Это было дикое путешествие в этом прекрасном клубе. Мы были вместе в течение семи сезонов, а также сделали небольшой перерыв. Мы вместе пережили множество взлётов и падений, но знали, что рано или поздно придёт время расстаться. Это время наступило.



Я хочу сказать болельщикам, что люблю каждого из вас. Вы любили меня и принимали с распростёртыми объятиями. Танец Старриджа стал знаменитым на „Энфилде“, и я никогда не забуду тот момент, когда впервые исполнил его перед фанатами.



Всем моим товарищам по команде, старым и новым, — спасибо за воспоминания, за розыгрыши, которые меня очень веселили. Вы сделали меня таким, какой я есть. Мы точно останемся на связи и продолжим общение. Огромное спасибо персоналу клуба, медицинскому штабу. Я очень рад, что могу поблагодарить вас лично. Все вы абсолютные легенды!



Я так счастлив, что был частью шестой победы клуба в Лиге чемпионов, потому что фанаты заслужили это за всю поддержку, которую оказывали мне и клубу в течение всего моего пребывания здесь. Желаю вам всего наилучшего в будущем и дальнейших успехов. Спасибо за воспоминания.



С любовью, Дэниел», — говорится в письме Старриджа, опубликованном на официальном сайте «Ливерпуля».