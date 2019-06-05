Президент Бразилии поддержал Неймара, обвинённого в изнасиловании

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил поддержку нападающему «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймару, который ранее был обвинён в изнасиловании.
«Я хотел бы обнять Неймара перед игрой. Он переживает трудное время, но я верю ему», — приводит слова Болсонару Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что женщина, которая утверждает, что футболист изнасиловал её в Париже 15 мая, подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Полиция сообщает, что девушка была эмоционально потрясена и боялась регистрировать дело в другой стране. Сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.
Позже вице-президент Конфедерации футбола Бразилии Франциско Новелитто отметил, что Неймар может пропустить Кубок Америки из-за обвинений в изнасиловании девушки.
- 5 июня 2019
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