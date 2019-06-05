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Чемпионат Эфиопии приостановлен за 3 тура до завершения

Чемпионат Эфиопии приостановлен за 3 тура до завершения
Футбол / Прочие турниры 0

Федерация футбола Эфиопии (ФФЭ) приняла решение приостановить проведение чемпионата страны за 3 тура до его завершения, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы.

Борьбу за победу в местной Премьер-лиге ведут три команды — «Фасиль Кенема» (52 очка), «Мекеле 70 Эндерта» (49 очков и игра в запасе) и «Сидама Коффи» (49). Решение о приостановке чемпионата было принято после того, как был отменён матч между «Эфиопия Буна» и «Мекеле 70 Эндерта». Из соображений безопасности ФФЭ приняла решение провести игру без зрителей. Однако «Эфиопия Буна» отказалась его выполнять, объяснив свою позицию тем, что клуб понесёт большие финансовые потери из-за этого, и пригрозив подачей протеста в Спортивный арбитражный суд.

ФФЭ и «Эфиопия Буна» вступили в переговоры по этому вопросу. Позже к обсуждению вопроса подключились другие заинтересованные стороны, однако решения, которое устраивало бы всех, принять не удалось. После этого в ФФЭ приняли решение приостановить проведение чемпионата до тех пор, пока не будет найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами.

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