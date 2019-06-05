Чемпионат Эфиопии приостановлен за 3 тура до завершения

Федерация футбола Эфиопии (ФФЭ) приняла решение приостановить проведение чемпионата страны за 3 тура до его завершения, сообщает Международная ассоциация спортивной прессы.
Борьбу за победу в местной Премьер-лиге ведут три команды — «Фасиль Кенема» (52 очка), «Мекеле 70 Эндерта» (49 очков и игра в запасе) и «Сидама Коффи» (49). Решение о приостановке чемпионата было принято после того, как был отменён матч между «Эфиопия Буна» и «Мекеле 70 Эндерта». Из соображений безопасности ФФЭ приняла решение провести игру без зрителей. Однако «Эфиопия Буна» отказалась его выполнять, объяснив свою позицию тем, что клуб понесёт большие финансовые потери из-за этого, и пригрозив подачей протеста в Спортивный арбитражный суд.
ФФЭ и «Эфиопия Буна» вступили в переговоры по этому вопросу. Позже к обсуждению вопроса подключились другие заинтересованные стороны, однако решения, которое устраивало бы всех, принять не удалось. После этого в ФФЭ приняли решение приостановить проведение чемпионата до тех пор, пока не будет найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами.
- 5 июня 2019
-
22:50
-
22:30
-
22:08
-
22:08
-
21:55
-
21:42
-
21:36
-
21:21
-
21:21
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:23
-
20:18
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
18:58
-
18:54
-
18:42
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:15