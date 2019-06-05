Жиру: был раздражён, узнав, что «Челси» решил приобрести Игуаина

Нападающий «Челси» Оливье Жиру отметил, что не был рад узнать, что лондонский клуб собирается приобрести нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина.



«Да, действительно, однажды я подошёл к Сарри, потому что не понимал, почему он не выпускает меня. Он объяснил мне ситуацию. Я был раздражён, узнав, что „Челси“ решил приобрести Игуаина. Этот тот нападающий, которого я хорошо знал, и понимал, что будет происходить дальше. Я, как обычно, старался быть сосредоточенным, чтобы доказать тренеру, что могу играть. Делал всё, чтобы он не подумал, что его выбор относительно меня был ошибочным. Но когда в январе пришёл новый игрок, его было трудно посадить на скамейку и просто не замечать», — приводит слова Жиру Goal.com.



Игуаин перешёл в «Челси» из «Ювентуса» на правах аренды в январе 2019 года. За лондонцев Игуаин сыграл 14 матчей в английской Премьер-лиге и забил пять мячей.

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