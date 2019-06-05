Хет-трик Роналду принёс Португалии победу в 1/2 финала Лиги наций над Швейцарией

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Швейцарии. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау». Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу хозяев финальной части турнира.

Автором первого забитого мяча в матче стал капитан португальцев Криштиану Роналду. На 25-й минуте 34-летний нападающий результативно пробил со штрафного. Сравнять счёт швейцарцы смогли на 57-й минуте — Рикардо Родригес переиграл Руя Патрисиу ударом с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR. Интересно, что перед этим немецкий судья назначил 11-метровый удар в ворота сборной Швейцарии, но посмотрев видеоповтор, изменил решение и наказал уже португальцев.

Тем не менее удержать ничью швейцарцам не удалось. На 88-й и 90-й минутах Роналду забил свои второй и третий мячи, выведя сборную Португалии в финал турнира.