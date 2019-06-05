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Хет-трик Роналду принёс Португалии победу в 1/2 финала Лиги наций над Швейцарией

Хет-трик Роналду принёс Португалии победу в 1/2 финала Лиги наций над Швейцарией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Завершился полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Швейцарии. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау». Итоговый счёт игры — 3:1 в пользу хозяев финальной части турнира.

Автором первого забитого мяча в матче стал капитан португальцев Криштиану Роналду. На 25-й минуте 34-летний нападающий результативно пробил со штрафного. Сравнять счёт швейцарцы смогли на 57-й минуте — Рикардо Родригес переиграл Руя Патрисиу ударом с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен главным арбитром встречи Феликсом Брихом за фол Нелсона Семеду на Стивене Цубере после просмотра VAR. Интересно, что перед этим немецкий судья назначил 11-метровый удар в ворота сборной Швейцарии, но посмотрев видеоповтор, изменил решение и наказал уже португальцев.

Тем не менее удержать ничью швейцарцам не удалось. На 88-й и 90-й минутах Роналду забил свои второй и третий мячи, выведя сборную Португалии в финал турнира.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
05 июня 2019, среда. 21:45 МСК
Португалия
3 : 1
Швейцария
1:0 – Роналду – 25, 1:1 – Родригес – 57 (пен), 2:1 – Роналду – 88, 3:1 – Роналду – 90
Португалия — Швейцария: Роналду сыграет с первых минут
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