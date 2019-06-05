Агент: Буффон не собирается завершать карьеру

Сильвано Мартина, агент итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, отметил, что его клиент пока не планирует завершать профессиональную карьеру. Напомним, сегодня, 5 июня, «ПСЖ» объявил об уходе 41-летнего голкипера из клуба.



«Джиджи не перестанет играть. Он не собирается завершать карьеру. Он провёл встречу с руководством „ПСЖ“, на которой было решено, что расставание будет лучшим решением. Теперь мой клиент возьмёт паузу на пару дней, чтобы подумать со своей семьёй о будущем. После объявления о его уходе из „ПСЖ“ меня засыпали телефонными звонками. Буффон ещё не принял решения. Конечно, нам приятно ощущать такой интерес», — приводит слова Мартины Cittaceleste.



В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне. В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции. До «Ювентуса» голкипер выступал за «Парму».

«ПСЖ» объявил об уходе Буффона