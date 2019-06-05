Финал ЛЧ в Африке будет переигран после скандала с VAR, «Эсперанс» вернёт трофей

Финальный матч Лиги чемпионов между тунисским «Эсперансом» и марокканской «Видад Касабланкой» будет переигран, сообщает «твиттер» Африканской конфедерации футбола.
Матч состоится на нейтральном поле. «Эсперанс», который ранее был объявлен победителем турнира, вернёт выигранный трофей и полученные медали.
Напомним, первая игра между «Видад Касабланкой» и «Эсперансом» в Марокко завершилась вничью — 1:1. В ответной игре на 59-й минуте гости при счёте 1:0 в пользу хозяев забили гол. Главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда. Игроки «Видад Касабланки» потребовали посмотреть эпизод с помощью VAR, однако судья не смог воспользоваться видеоповтором из-за технической неисправности VAR. В итоге марокканская команда отказалась продолжать матч. Через полтора часа после остановки игры рефери дал финальный свисток, зафиксировав победу «Эсперанса» со счётом 1:0. Команде из Туниса были вручены главный трофей турнира и медали.
- 6 июня 2019
-
00:37
-
00:31
-
00:18
- 5 июня 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:16
-
22:50
-
22:30
-
22:08
-
22:08
-
21:55
-
21:42
-
21:36
-
21:21
-
21:21
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:23
-
20:18
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:19
-
19:13
-
19:06
-
18:58
-
18:54
-
18:42
-
18:37
-
18:28