Финал ЛЧ в Африке будет переигран после скандала с VAR, «Эсперанс» вернёт трофей

Финальный матч Лиги чемпионов между тунисским «Эсперансом» и марокканской «Видад Касабланкой» будет переигран, сообщает «твиттер» Африканской конфедерации футбола.

Матч состоится на нейтральном поле. «Эсперанс», который ранее был объявлен победителем турнира, вернёт выигранный трофей и полученные медали.

Напомним, первая игра между «Видад Касабланкой» и «Эсперансом» в Марокко завершилась вничью — 1:1. В ответной игре на 59-й минуте гости при счёте 1:0 в пользу хозяев забили гол. Главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда. Игроки «Видад Касабланки» потребовали посмотреть эпизод с помощью VAR, однако судья не смог воспользоваться видеоповтором из-за технической неисправности VAR. В итоге марокканская команда отказалась продолжать матч. Через полтора часа после остановки игры рефери дал финальный свисток, зафиксировав победу «Эсперанса» со счётом 1:0. Команде из Туниса были вручены главный трофей турнира и медали.