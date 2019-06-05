Йович — о переходе в «Реал»: моя мечта сбылась

Нападающий Лука Йович прокомментировал свой переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».



«Было тяжело покидать „Айнтрахт“, но „Реал“ открыл передо мной дверь к новым возможностям. Этот клуб поможет мне стать лучше. Моя мечта сбылась», — приводит слова Йовича El Chiringuito.



В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. В активе 21-летнего форварда также 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.

Йович является воспитанником «Црвены Звезды», за которую выступал с 2014 по 2016 год. Затем игрок перебрался в «Бенфику», откуда спустя год отправился в «Айнтрахт» на правах аренды. В ходе минувшего сезона немецкий клуб выкупил права на футболиста.