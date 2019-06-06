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Фабрегас: трансфер Азара в «Реал» — это очень плохая новость для «Барселоны»

Фабрегас: трансфер Азара в «Реал» — это очень плохая новость для «Барселоны»
Футбол / Англия 0

Воспитанник «Барселоны» и полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал информацию о возможном переходе вингера «Челси» Эдена Азара в «Реал».

«Покупка Азара „Реалом“ — это очень плохая новость для „Барселоны“. В чемпионате Испании у него всё получится», — приводит слова Фабрегаса El Mundo Deportivo.

Фабрегас покинул «Барселону» в возрасте 16 лет, перейдя в «Арсенал». В 2011 году хавбек вернулся в каталонский клуб. Его трансфер обошёлся сине-гранатовым в € 34 млн. В 2013 году за € 33 млн испанец перешёл в «Челси», где он поиграл с Азаром на протяжении следующих 4,5 лет.

Бельгиец стал одной из главных трансферных целей «Реала» на текущее лето. Трансфер футболиста будет стоить «Королевскому» клубу не менее € 100 млн.

Источник: «Реал» объявит о переходе Азара в ближайшие часы
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