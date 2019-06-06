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ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает Footmercato.

По информации источника, армейцы проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России. В частности, он сказал: «Прежде всего сначала мы намерены обсудить ситуацию с руководством „Тулузы“, чтобы выяснить, каковы намерения клуба. Яя имеет хороший рыночный спрос, особенно в Англии и России».

В завершившемся сезоне Саного сыграл на клубном уровне 23 матча. В активе француза 3 забитых мяча. Контракт игрока с «Тулузой» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 2,5 млн.

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