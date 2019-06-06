Петкович: Швейцария показала, что может оказывать сопротивление топовым командам

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал результат матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Португалии (1:3).



«Мои поздравления сборной Португалии. Они были решительнее и взяли концовку. Это решило исход матча. Четыре удара — три гола. Нам противостоял очень сильный соперник, но мы показали, что можем оказывать сопротивление топовым командам. Сегодня последние 10 минут были похожи на те 10 минут, которые мы провели в конце матча со сборной Дании. Мы старались забить, у нас был шанс, но мы им не воспользовались. Мы остались в меньшинстве в обороне и пропустили. Лидер португальцев решил исход этого матча», — приводит слова Петковича официальный сайт УЕФА.

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