Сантуш: сборная Португалии слишком нервно играла с мячом в матче с Швейцарией

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (3:1).
«Швейцарцы очень сильны с Джакой и Шакири. Они создают большие проблемы. Мы пытались нейтрализовать их, выбрали ромбовидную полузащиту для этого матча, но нам стоит поработать над этой тактикой. Временами мы неверно читали игру. Роналду, Феликс и Бернарду Силва зачастую слишком близко сближались друг с другом.
Мы слишком нервно играли с мячом. Я попытался исправить это в перерыве. К концу матча ребята прибавили. У меня мастеровитые игроки. Они должны играть с мячом, чтобы показать свои способности.
Мы успели провести всего две тренировки перед этим матчем. Сборная Португалии — очень сильная команда, в которой играют очень способные футболисты. Мы можем использовать практически любую тактическую схему. Это нормально, учитывая ум и технику этих игроков. Они играют в лучших клубах круглый год, и мне нужно учитывать это, когда они приезжают в сборную. В следующий раз мы можем сыграть по другой схеме. Всё будет зависеть от соперника и от того, что я увижу на тренировках», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.
В другом полуфинале 6 июня встретятся национальные команды Англии и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.
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