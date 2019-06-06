Сантуш: сборная Португалии слишком нервно играла с мячом в матче с Швейцарией

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча 1/2 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (3:1).

«Швейцарцы очень сильны с Джакой и Шакири. Они создают большие проблемы. Мы пытались нейтрализовать их, выбрали ромбовидную полузащиту для этого матча, но нам стоит поработать над этой тактикой. Временами мы неверно читали игру. Роналду, Феликс и Бернарду Силва зачастую слишком близко сближались друг с другом.

Мы слишком нервно играли с мячом. Я попытался исправить это в перерыве. К концу матча ребята прибавили. У меня мастеровитые игроки. Они должны играть с мячом, чтобы показать свои способности.

Мы успели провести всего две тренировки перед этим матчем. Сборная Португалии — очень сильная команда, в которой играют очень способные футболисты. Мы можем использовать практически любую тактическую схему. Это нормально, учитывая ум и технику этих игроков. Они играют в лучших клубах круглый год, и мне нужно учитывать это, когда они приезжают в сборную. В следующий раз мы можем сыграть по другой схеме. Всё будет зависеть от соперника и от того, что я увижу на тренировках», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.

В другом полуфинале 6 июня встретятся национальные команды Англии и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.