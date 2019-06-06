Кириченко: дебют Бакаева и Мирзова в игре с Сан-Марино вполне реален

Бывший наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился мыслями о предстоящем матче сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино.

«Единственные вопросы относительно матча против Сан-Марино — на какой минуте наша сборная забьёт первый гол и сколько их будет всего. Уверен, никаких проблем у наших ребят не возникнет. Что касается новичков, то Бакаев и Мирзов как раз отлично подходят для этого матча. Соперник будет много защищаться, а оба этих футболиста обладают хорошим дриблингом и умеют обострять. Поэтому их дебют уже в игре с Сан-Марино вполне реален, но решение за главным тренером», — приводят слова Кириченко «Известия».

8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.