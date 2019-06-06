Кириченко: дебют Бакаева и Мирзова в игре с Сан-Марино вполне реален

Бывший наставник «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился мыслями о предстоящем матче сборной России в рамках отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино.
«Единственные вопросы относительно матча против Сан-Марино — на какой минуте наша сборная забьёт первый гол и сколько их будет всего. Уверен, никаких проблем у наших ребят не возникнет. Что касается новичков, то Бакаев и Мирзов как раз отлично подходят для этого матча. Соперник будет много защищаться, а оба этих футболиста обладают хорошим дриблингом и умеют обострять. Поэтому их дебют уже в игре с Сан-Марино вполне реален, но решение за главным тренером», — приводят слова Кириченко «Известия».
8 июня подопечные Станислава Черчесова в Саранске встретятся с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.
- 6 июня 2019
-
02:00
-
01:44
-
01:30
-
00:50
-
00:48
-
00:37
-
00:31
-
00:18
- 5 июня 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:16
-
22:50
-
22:30
-
22:08
-
22:08
-
21:55
-
21:42
-
21:36
-
21:21
-
21:21
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:45
-
20:23
-
20:18
-
19:59
-
19:53
-
19:41
-
19:19
-
19:13
-
19:06