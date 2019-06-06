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Роналду: очень рад помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!

Роналду: очень рад помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий после победы в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (3:1). В этой встрече форвард оформил хет-трик.

«Очень рад помочь Португалии выйти в финал Лиги наций! Поздравляю, ребята. Спасибо португальским болельщикам за фантастическую поддержку. Вперёд, Португалия», — написал Роналду в «Инстаграме».

В другом полуфинале 6 июня встретятся национальные команды Англии и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.

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