Сантуш: существуют гениальные картины и скульптуры, а Роналду — гений от футбола

Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш оценил игру форварда Криштиану Роналду в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (3:1). Напомним, Роналду оформил хет-трик в этой встрече.
«Я использовал много эпитетов в отношении Роналду и его игры. Я был его тренером в 2003 году и уже тогда понимал, в какого игрока он вырастет. Он настоящий гений. Существуют гениальные картины и скульптуры, а он гений от футбола.
Когда кто-то делает хет-трик, он обычно решает исход матча. Это был трудный матч. Обе команды не хотели уступать, играли, чтобы победить. Швейцарцы хорошо подкованны стратегически. Они знают, что делать на поле», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.
В другом полуфинале сегодня, 6 июня, встретятся национальные команды Англии и Нидерландов. Финал и матч за третье место состоятся 9 июня.
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