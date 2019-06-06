Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии и заплакал

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму правого голеностопа во время товарищеского матча с Катаром и был заменён на Эвертона Соареса на 21-й минуте. На скамейке форвард «Пари Сен-Жермен» не смог сдержать слёз и ушёл в раздевалку с помощью медицинского персонала.



Несмотря на потерю основного нападающего, бразильская сборная выиграла у команды Катара — 2:0. Полузащитник «Эвертона» Ришарлисон отличился на 16-й минуте первого тайма, а восемь минут спустя форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус установил окончательный счёт матча.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Invictos.

Таким образом, участие Неймара в Кубке Америки, который пройдет с 15 июня по 7 июля, находится под вопросом.



В сезоне-2018/19 Неймар провёл 28 матчей и забил 23 гола.