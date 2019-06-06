Неймар покинул стадион на костылях

Нападающий сборной Бразилии Неймар, получивший травму во время товарищеского матча с командой Катара, покинул стадион на костылях. Об этом свидетельствует видео, опубликованное журналистом Леонарду Бараном в «Инстаграме».



Неймар повредил правый голеностоп и был заменён на Эвертона Соареса на 21-й минуте. Форвард «Пари Сен-Жермен» не смог сдержать слёз на скамейке и ушёл в раздевалку с помощью медицинского персонала.



Участие Неймара в Кубке Америки, который пройдёт с 15 июня по 7 июля, под вопросом. В сезоне-2018/19 он провёл 28 матчей и забил 23 гола.

Несмотря на потерю основного нападающего, бразильская сборная выиграла у катарцев — 2:0. Полузащитник «Эвертона» Ришарлисон отличился на 16-й минуте первого тайма, а восемь минут спустя форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус установил окончательный счёт матча.