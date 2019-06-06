Видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании, появилось в соцсети

В «Твиттере» активно распространяется видео, на котором запечатлены нападающий «ПСЖ» Неймар и девушка, обвинившая его в изнасиловании в парижском отеле. В частности, оно опубликовано на странице Tina #LecoNão.
На ролике, который длится около минуты, футболист ложится на кровать. Девушка ложится на него, а затем, судя по звуку, даёт ему пощёчину. Неймар кричит: «Нет-нет». После короткого диалога девушка встаёт с кровати и наносит несколько ударов рукой по телу игрока. Она кричит: «Сейчас я тебя побью. Знаешь, почему буду тебя бить? Потому что ты изнасиловал меня вчера и оставил здесь одну».
Ранее стало известно, что девушка изменила показания. Она отметила, что близость с Неймаром в отеле произошла по обоюдному согласию, однако футболист применил силу и ударил её.
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