В товарищеских матчах Мексика победила Венесуэлу, Коста-Рика уступила Перу

Сборная Мексики выиграла в товарищеском матче у сборной Венесуэлы со счётом 3:1 на «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). На 18-й минуте счёт открыл крайний полузащитник венесуэльцев Джон Мурильо. На 32-й минуте мексиканец Роберто Альварадо с передачи хавбека Родольфо Писарро восстановил равновесие. Во втором тайме на 54-й минуте Писарро вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт на 76-й минуте установил полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо.

Сборная Перу с минимальным счётом одолела сборную Коста-Рики — 1:0. Матч проходил на стадионе «Монументаль де Ате» (Лима, Перу). Решающий мяч на 53-й минуте с передачи Рауля Руидиаса забил игрок «Краснодара» Кристиан Куэва, выступающий за бразильский «Сантос» на правах аренды.