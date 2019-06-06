В товарищеских матчах Мексика победила Венесуэлу, Коста-Рика уступила Перу
Сборная Мексики выиграла в товарищеском матче у сборной Венесуэлы со счётом 3:1 на «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). На 18-й минуте счёт открыл крайний полузащитник венесуэльцев Джон Мурильо. На 32-й минуте мексиканец Роберто Альварадо с передачи хавбека Родольфо Писарро восстановил равновесие. Во втором тайме на 54-й минуте Писарро вывел хозяев вперёд. Окончательный счёт на 76-й минуте установил полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
06 июня 2019, четверг. 04:00 МСК
Мексика
3 : 1
Венесуэла
0:1 – Мурильо – 18, 1:1 – Альварадо – 32, 2:1 – Писарро – 54, 3:1 – Гуардадо – 76
Сборная Перу с минимальным счётом одолела сборную Коста-Рики — 1:0. Матч проходил на стадионе «Монументаль де Ате» (Лима, Перу). Решающий мяч на 53-й минуте с передачи Рауля Руидиаса забил игрок «Краснодара» Кристиан Куэва, выступающий за бразильский «Сантос» на правах аренды.
- 6 июня 2019
-
07:52
-
07:10
-
06:15
-
05:52
-
05:39
-
03:44
-
02:57
-
02:47
-
02:36
-
02:00
-
01:44
-
01:30
-
00:50
-
00:48
-
00:37
-
00:31
-
00:18
- 5 июня 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:39
-
23:36
-
23:22
-
23:16
-
22:50
-
22:30
-
22:08
-
22:08
-
21:55
-
21:42
-
21:36
-
21:21
-
21:21
-
20:54
-
20:52
-
20:45
Партнерский контент