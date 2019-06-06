Быстров: Бельгия сильнее России, но разовьём детские школы и будут у нас Азары

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о силе нынешней национальной команды в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра. В активе сборной России после двух матчей квалификации три очка. Команда Станислава Черчесова разгромила Казахстан (4:0), а до этого потерпела поражение от Бельгии (1:3).

«Бельгия тоже иногда проигрывает, просто у них футболисты индивидуально гораздо сильнее наших. Но это пока… Если мы разовьём детские школы, то и у нас будет высокая конкуренция, и будут такие же Азары», — цитируют Быстрова «Известия».

8 июня подопечные сборная России в Саранске встретится с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.