Быстров: Бельгия сильнее России, но разовьём детские школы и будут у нас Азары
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о силе нынешней национальной команды в преддверии отборочных матчей Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра. В активе сборной России после двух матчей квалификации три очка. Команда Станислава Черчесова разгромила Казахстан (4:0), а до этого потерпела поражение от Бельгии (1:3).
«Бельгия тоже иногда проигрывает, просто у них футболисты индивидуально гораздо сильнее наших. Но это пока… Если мы разовьём детские школы, то и у нас будет высокая конкуренция, и будут такие же Азары», — цитируют Быстрова «Известия».
8 июня подопечные сборная России в Саранске встретится с командой Сан-Марино. 11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде.
Сборная России проводит тренировку в составе 28 футболистов
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