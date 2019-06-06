Лаллана сообщил, что останется в «Ливерпуле» на следующий сезон

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана выразил уверенность, что в следующем сезоне будет выступать за мерсисайдский клуб.



«У меня ещё многое впереди. Контракт с «Ливерпулем» рассчитан ещё на год. Я вернусь в строй и буду готовиться к новому сезону. Сейчас я горю желанием поскорее набрать форму, потому что знаю, что могу многое дать этой команде.



Останусь ли я в «Ливерпуле»? Да, в этом нет никаких сомнений. Вряд ли я мог бы быть счастливее где-либо ещё, мы выиграли Лигу чемпионов. Тренер и штаб дали понять, что я буду играть серьёзную роль в будущем, так что я с нетерпением жду нового сезона. Моё будущее в этом клубе», — цитирует Лаллану Mirror.



Лаллана выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В минувшем сезоне 31-летний хавбек провёл 13 матчей в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.



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