В «Челси» опасаются, что трансферный запрет будет расширен до трёх окон

«Челси», скорее всего, не будет оспаривать трансферный запрет на два окна из-за опасений, что наказание может быть ужесточено. Изначально лондонский клуб собирался оспорить решение дисциплинарного комитета ФИФА о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна в Спортивном арбитражном суде (CAS).



Однако как сообщает The Telegraph, «Челси» опасается, что CAS не только подтвердит виновность клуба, но и ужесточит наказание и расширит трансферный запрет до трёх окон.

Напомним, что «Челси» запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов. Также остался в силе штраф «Челси» в размере $ 600 тыс.