Пепе не поможет сборной Португалии в финале Лиги наций

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе не сможет принять участие в финальном матче Лиги наций, сообщает A Bola.



36-летний футболист получил травму в полуфинальной игре со Швейцарией, которая состоялась накануне, 5 июня, и завершилась победой его команды со счётом 3:1. По словам издания, он не успеет восстановиться к решающей встрече.



Напомним, победу во вчерашнем матче португальцам принёс нападающий Криштиану Роналду. Форвард отметился хет-триком, забив два мяча в две последние минуты основного времени.



Португальцы узнают своего соперника по финалу Лиги наций сегодня, 6 июня, по итогам второго полуфинального матча Нидерланды – Англия. Игра состоится на стадионе «Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш и начнётся в 21:45 мск. Решающий матч пройдёт на арене «Драгау» в Порту 9 июня, начало – в 21:45 мск.

В Лиге наций скандал с VAR. Всё исправил только Роналду Криштиану отгрузил хет-трик Швейцарии, хотя та забила со спорного пенальти.