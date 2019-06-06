Фигу: Роналду выдал незабываемое выступление в матче со Швейцарией

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу поделился мыслями об игре национальной команды в полуфинальном матче Лиги наций со Швейцарией (3:1), а также выделил выступление нападающего Криштиану Роналду, отметившегося хет-триком.



«Это была странная игра, на мой взгляд. Португалия хорошо использовала свои возможности, но итоговый счёт не отражает всех трудностей, с которыми мы столкнулись в ходе этого матча. Нет никаких сомнений, что это фантастический результат. Криштиану выдал незабываемое выступление, это позволило команде выйти в финал», — приводит слова Фигу A Bola.



Португальцы узнают своего соперника по финалу Лиги наций сегодня, 6 июня, по итогам второго полуфинального матча Нидерланды – Англия. Игра состоится на стадионе «Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш и начнётся в 21:45 мск. Решающий матч пройдёт на арене «Драгау» в Порту 9 июня, начало – в 21:45 мск.



В Лиге наций скандал с VAR. Всё исправил только Роналду Криштиану отгрузил хет-трик Швейцарии, хотя та забила со спорного пенальти.