Фигу: Роналду выдал незабываемое выступление в матче со Швейцарией

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу поделился мыслями об игре национальной команды в полуфинальном матче Лиги наций со Швейцарией (3:1), а также выделил выступление нападающего Криштиану Роналду, отметившегося хет-триком.
«Это была странная игра, на мой взгляд. Португалия хорошо использовала свои возможности, но итоговый счёт не отражает всех трудностей, с которыми мы столкнулись в ходе этого матча. Нет никаких сомнений, что это фантастический результат. Криштиану выдал незабываемое выступление, это позволило команде выйти в финал», — приводит слова Фигу A Bola.
Португальцы узнают своего соперника по финалу Лиги наций сегодня, 6 июня, по итогам второго полуфинального матча Нидерланды – Англия. Игра состоится на стадионе «Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш и начнётся в 21:45 мск. Решающий матч пройдёт на арене «Драгау» в Порту 9 июня, начало – в 21:45 мск.
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