Сборная Кипра назвала состав на матчи с Россией и Шотландией

Тренерский штаб национальной сборной Кипра во главе с израильским специалистом Раном Бен-Шимоном назвал список из 23 игроков, которые вызваны для подготовки к гостевым отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Шотландией (8 июня, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Россией (11 июня, Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород», 21:45), сообщает пресс-служба РФС.



Состав сборной Кипра:



Вратари: Михаэл Неофитос («ПАС Янина» Греция), Урко Пардо («Алки Ороклини»), Константинос Петру («Эносис Неон Паралимни»).



Защитники: Мариос Антониадис («АЕК Ларнака»), Гиоргос Василиу («Аполлон Лимассол»), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба — «Омония Никосия»), Константинос Лаифис («Стандард» Бельгия), Николас Янну (АПОЭЛ).



Полузащитники: Андреас Авраам («АЕЛ Лимассол»), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу («Тоттенхэм Хотспур» Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба — «Неа Саламина»), Матья Шполярич («Алки Ороклини»), Михалис Янну («Анортосис»).



Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба — «Эносис Неон Паралимни»), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба — «АЕЛ Лимассол»), Пиерос Сотириу («Копенгаген» Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).