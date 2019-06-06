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В «Манчестер Сити» опровергли заинтересованность в Бруну Фернандеше

В «Манчестер Сити» опровергли заинтересованность в Бруну Фернандеше
Футбол / Англия 0

Представители «Манчестер Сити» опровергли информацию о возможном переходе в клуб полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

«Манчестер Сити» не интересуется и никогда не был заинтересован в Бруну Фернандеше. Клуб не планирует делать предложение по футболисту и никогда не имел такого намерения», — приводит заявление «горожан» A Bola.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» выиграл борьбу за Фернандеша у «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенала», «Атлетико», «Ювентуса», «Милана» и «Пари Сен-Жермен».

Фернандеш начинал карьеру в Италии, где в период с 2012 по 2017 год успел поиграть за «Новару», «Удинезе» и «Сампдорию», после чего перебрался в «Спортинг». В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провёл 33 матча в португальской Примейре, в которых отметился 20 голами (6 – с пенальти).

Полузащитник «Спортинга» Б. Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити»
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