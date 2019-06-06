Алекперов: результаты «Спартака»? Никто не может быть каждый год чемпионом

Глава «Лукойла», титульного спонсора московского «Спартака», Вагит Алекперов ответил на вопрос, как он оценивает выступление столичной команды в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял пятое место, набрав 49 очков. У выигравшего турнир «Зенита» в активе 64 очка. Красно-белые в следующем сезоне выступят в Лиге Европы.



«Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Поэтому сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, «Спартак — это сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом», — приводит слова Алекперова ТАСС.

Итоговую турнирную таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».