Алекперов: результаты «Спартака»? Никто не может быть каждый год чемпионом
Глава «Лукойла», титульного спонсора московского «Спартака», Вагит Алекперов ответил на вопрос, как он оценивает выступление столичной команды в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял пятое место, набрав 49 очков. У выигравшего турнир «Зенита» в активе 64 очка. Красно-белые в следующем сезоне выступят в Лиге Европы.
«Ни одна команда не может год за годом становиться чемпионом. Поэтому сейчас идут кадровые обновления. Я уверен, «Спартак — это сильная команда, которая в будущем обязана быть чемпионом», — приводит слова Алекперова ТАСС.
Итоговую турнирную таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 6 июня 2019
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