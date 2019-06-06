«ПСЖ» надеется подписать контракт с Де Хеа

«ПСЖ» летом надеется подписать контракт с вратарём «Манчестер Юнайтед» Давидом Де Хеа. Как сообщает The Times, во французском клубе хотят сделать ставку на испанского вратаря после ухода из команды голкипера Джанлуиджи Буффона. При этом неизвестно, сколько «ПСЖ» готов потратить на Де Хеа.

Напомним, контракт Буффона с французским клубом был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.

Издание при этом отмечает, что переговоры между Де Хеа и «Манчестер Юнайтед» о новом контракте, который истекает в 2020 году, по-прежнему заходят в тупик.

Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас также в ближайшее время может стать игроком «ПСЖ».