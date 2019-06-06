Эриксен: переход в «Реал» стал бы для меня шагом вперёд

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен высказался о возможном переходе в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
«Все зависит от президента Леви и действий заинтересованных клубов. Или я сяду за стол переговоров и займусь согласованием нового контракта.
Если я всё же уйду из «Тоттенхэма», то, надеюсь, это будет шаг вперёд. Переход в «Реал»? Да, это был бы шаг вперёд. Но для этого они должны сообщить «Тоттенхэму» о желании заполучить меня. И, насколько я знаю, пока что они этого не сделали», — цитирует Эриксена Ekstra Bladet.
Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 8 голов и 12 результативных передач.
- 6 июня 2019
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