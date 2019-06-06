Белградские футбольные хулиганы собираются приехать на матч Украина – Сербия

Футбольные хулиганы из Сербии собираются посетить выездной матч своей сборной в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года с командой Украины, сообщает «Спортивка». Отмечается, что украинская полиция вызывает подкрепление, в том числе из Киева и других областей.
Также подтверждается присутствие хорватских ультрас, которые пройдут совместный марш с украинскими болельщиками.
Ранее сообщалось, что на матче Украина – Сербия ожидается 200 болельщиков гостей. Стадион во Львове рассчитан на 34 915 зрителей. Встреча между сборными Украины и Сербии состоится завтра, 7 июня, начало игры — в 21:45 по московскому времени.
После двух туров украинская команда лидирует в своей отборочной группе с четырьмя очками, а сербы с одним баллом занимают четвёртое место.
- 6 июня 2019
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