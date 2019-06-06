Посол Катара: надеемся, что Россия поддержит нас в проведении ЧМ-2022

Чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Фахад Мухаммед Аль-Аттыйя надеется, что российские официальные структуры поддержат его страну в проведении чемпионата мира в 2022 году.



«Чемпионат мира в России был лучшим за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу. Да, я был, от нашей страны приезжала очень большая делегация. И у нас была команда, которая работала вместе с российской стороной на стадионах, чтобы ознакомиться с опытом проведения.



Наше сотрудничество продолжается, в частности в сфере безопасности. И один из стадионов в Катаре строит компания-подрядчик из России. И наше сотрудничество будет нарастать по мере приближения даты проведения чемпионата. Мы надеемся, что российские официальные структуры и компании поддержат нас и помогут нам в проведении чемпионата мира по футболу», — цитирует Аль-Аттыйю телеканал НТВ.

Катар примет клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 годов