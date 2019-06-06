Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников лиги

Большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России с 16 до 18.



«15 клубов — за, один — против», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом общего собрания клубов Премьер-Лиги, которое проходит в четверг, 6 июня, в Москве.



Вопрос увеличения числа участников РПЛ до 18 команд обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза 23 мая. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года. Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом Российского футбольного союза.

Ранее Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что у РПЛ есть поручение по расширению лиги.