Широков: в чём экономическая гениальность решения о расширении РПЛ до 18 клубов?

Бывший советник генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков высказал мнение по поводу возможного расширения количества участников Российской Премьер-Лиги. Сегодня стало известно, что большинство клубов Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России с 16 до 18.

«А кто сможет мне объяснить, в чём экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчёты. А дни для дополнительных игр есть в календаре?» — написал Широков в «Твиттере».

Вопрос увеличения числа участников РПЛ до 18 команд обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза 23 мая. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года. Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом Российского футбольного союза.