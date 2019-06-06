Баджо: всё ещё плохо сплю из-за промаха с пенальти в финале чемпионата мира—1994

Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо признался, что до сих пор ощущает последствия своего промаха в серии пенальти в финале чемпионата мира 1994 года с Бразилией.
Напомним, в той игре команды не сумели выявить победителя ни в основное, ни в дополнительное время, не забив при этом ни одного мяча. В серии пенальти сильнее оказались бразильцы – 3:2. Решающий пенальти не реализовал Баджо.
«Я всё ещё плохо сплю из-за промаха с пенальти в матче с Бразилией. Это очень неприятная ситуация, которая может послужить уроком. Я всегда мечтал сыграть в финале чемпионата мира с Бразилией и реабилитировать Италию за поражение в 1970 году. Но мечты – это одно, а реальность – совсем другое. Я всегда мечтал о другом исходе», — цитирует Баджо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 6 июня 2019
-
14:19
-
14:19
-
14:04
-
14:03
-
13:56
-
13:40
-
13:37
-
13:16
-
13:13
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:53
-
12:38
-
12:26
-
12:19
-
12:13
-
12:06
-
11:45
-
11:45
-
11:45
-
11:22
-
11:11
-
11:05
-
10:47
-
10:45
-
10:26
-
10:17
-
10:16
-
10:07
-
10:01
-
09:55
-
09:47
-
09:47
-
09:28