Баджо: всё ещё плохо сплю из-за промаха с пенальти в финале чемпионата мира—1994

Бывший футболист сборной Италии Роберто Баджо признался, что до сих пор ощущает последствия своего промаха в серии пенальти в финале чемпионата мира 1994 года с Бразилией.



Напомним, в той игре команды не сумели выявить победителя ни в основное, ни в дополнительное время, не забив при этом ни одного мяча. В серии пенальти сильнее оказались бразильцы – 3:2. Решающий пенальти не реализовал Баджо.



«Я всё ещё плохо сплю из-за промаха с пенальти в матче с Бразилией. Это очень неприятная ситуация, которая может послужить уроком. Я всегда мечтал сыграть в финале чемпионата мира с Бразилией и реабилитировать Италию за поражение в 1970 году. Но мечты – это одно, а реальность – совсем другое. Я всегда мечтал о другом исходе», — цитирует Баджо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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