Ионов: сборная России сделает всё, чтобы забить Сан-Марино как можно больше

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов рассказал о подготовке национальной команды в преддверии матчей отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
«Подготовка к матчам была хорошей, времени до игр было достаточно. На матч с Сан-Марино нужно выходить и брать очки. Вообще, не важно, против кого мы играем – надо показывать свою игру и побеждать. Настрой забить как можно больше? Будем делать всё, чтобы было как можно больше, хотим провести хороший матч и добиться положительного результата.
Что касается новичков, то мы всех давно знаем, встречались на поле. С новичками взаимодействия хорошие. Сейчас изучаем Сан-Марино, но не буду говорить, что мы о них узнали», — передаёт слова Ионова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 6 июня 2019
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