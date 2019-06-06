Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдёт во второй половине августа

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о календаре Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20.



«Что касается календаря, то коллеги просили не говорить, так как будет красивая презентация. Но могу поделиться с вами инсайдом, что дерби «Спартак» – ЦСКА на «Открытие Арене» пройдёт во второй половине августа», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России до 18. На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года. С турнирной таблицей минувшего розыгрыша чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате».

Бабаев рассказал о позиции ЦСКА в отношении расширения РПЛ до 18 клубов