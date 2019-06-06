Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдёт во второй половине августа
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о календаре Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20.
«Что касается календаря, то коллеги просили не говорить, так как будет красивая презентация. Но могу поделиться с вами инсайдом, что дерби «Спартак» – ЦСКА на «Открытие Арене» пройдёт во второй половине августа», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России до 18. На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года. С турнирной таблицей минувшего розыгрыша чемпионата России можно ознакомиться на «Чемпионате».
Бабаев рассказал о позиции ЦСКА в отношении расширения РПЛ до 18 клубов
- 6 июня 2019
-
15:52
-
15:50
-
15:23
-
15:23
-
15:13
-
15:03
-
14:47
-
14:33
-
14:32
-
14:23
-
14:19
-
14:19
-
14:04
-
14:03
-
13:56
-
13:40
-
13:37
-
13:16
-
13:13
-
13:12
-
13:01
-
12:57
-
12:53
-
12:38
-
12:26
-
12:19
-
12:13
-
12:06
-
11:45
-
11:45
-
11:45
-
11:22
-
11:11
-
11:05
-
10:47
Партнерский контент