РПЛ может снизить минимальную планку вместимости стадионов

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что на исполкоме обсуждалось предложение «Урала» по сокращению минимальной вместимости стадионов РПЛ.

«Мы это обсуждали. Григорий Иванов попросил сегодня выставить на голосование вопрос о том, чтобы выйти с ходатайством в РФС о снижении планки вместимости стадионов. Подходить к этому надо избирательно, чтобы это не превратилось в искусственное занижение посещаемости. Сегодня многие коллеги говорили, что у нас есть многие города, куда не ходит больше 7000. В пример приводили Оренбург. Лучше же иметь арену, которая компактная и соответствует другим требованиям РПЛ. Предлагалось ограничить 8000. Региональные клубы поддержали, потому что маленькую арену сделать и дешевле, и быстрее. Мы это предложение сформулировали и отправили в РФС.

Моя позиция — нам необходимо больше команд, но с оговоркой. Хотелось бы, чтобы команды были экономически стабильными — это обязательно. За время, что я управляю РПЛ, ещё ни один клуб не доходил до конца. В начале этого сезона у меня спрашивали, что будет с «Анжи». Клуб сегодня поблагодарил, что лига помогла, клубы. «Анжи» доиграл. Мы бы не хотели таких ситуаций, когда в регионе что-то поменялось, отказались от финансирования команды. Что в итоге, таблицу пересматривать, календарь? Мы этого не хотим», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.