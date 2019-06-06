Газзаев: расширение РПЛ — абсолютно правильное решение

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.
«Расширение РПЛ – абсолютно правильное решение. Для такой большой страны, как Россия, 16 клубов — не только скромно, но и неправильно. Мы выстроили прекрасную инфраструктуру, которая сегодня готова принимать не только 18 команд, но и 20. Посмотрите на Испанию, Англию, Италию – у них играет по 20 команд. Нам нужно быть в этом тренде и равняться на лучшие чемпионаты. Повторюсь, решение о расширении абсолютно правильное.
Есть ещё один серьёзный вопрос, которому я хочу уделить внимание, – лимит на легионеров. Я считаю, что его надо отменить, чтобы была здоровая конкуренция. От этого мы только выиграем», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 6 июня 2019
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