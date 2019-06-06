Газзаев предложил увеличить количество команд в ФНЛ с 20 до 36

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев выразил мнение, что Футбольная национальная лига – второй по силе дивизион России – нуждается в изменении формата.
«Помимо РПЛ нам нужно реформировать и ФНЛ. Там должно быть не 20 команд, а 36, которые разбиты на географические зоны. Мы должны идти к тому, чтобы 54 команды были сугубо профессиональными, а остальные – любительскими и полупрофессиональными. Проще говоря, мы должны устроить конкуренцию между лигами. Вместе с этим и должно вырасти качество нашего футбола», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее стало известно, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России до 18. На сегодня в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года.
- 6 июня 2019
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