Газизов: по проекту дополнительные матчи РПЛ придутся на середину недели

Генеральный директор клуба «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение по поводу возможных изменений в календаре чемпионата в связи с вероятным увеличением количества команд в элитном футбольном дивизионе страны.
Вопрос увеличения числа участников РПЛ до 18 команд обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза 23 мая. На данный момент в высшем дивизионе выступают 16 клубов, это количество остаётся неизменным с 1998 года. Окончательное решение может быть принято позднее исполкомом Российского футбольного союза.
«Мы полностью и с оптимизмом поддерживаем решение о расширении РПЛ. Собственно, как и другие члены лиги. Единственным, кто высказался против, насколько я понимаю, был «Спартак». На сроки начала и конца чемпионата расширение повлиять не должно. По проекту, который прорабатывается, дополнительные игры придутся на середину недели. Таким образом, плотность увеличится, а календарь останется прежним», — цитирует Газизова «RT на русском».
- 6 июня 2019
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