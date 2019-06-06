Мутко: если Федун уйдёт, «Спартак» отправится в первый дивизион

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о работе владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
«Спартак» сколько шёл, строил, но сейчас он 10 млрд в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его все «мочат». Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать – если он завтра уйдёт, этот клуб пойдёт в первый дивизион. Кто-то хочет купить – пусть пойдёт и купит», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».
Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» в 2003 году. При нём был построен домашний стадион команды «Открытие Арена». Также за 16 лет красно-белые завоевали титул чемпиона России и Суперкубок страны.
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отстав от финишировавшего первым «Зенита» на 15 очков.
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